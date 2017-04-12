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    Мэр Казани: «Суммы трансферов и контрактов в «Рубине», о которых пишут в СМИ, завышены в разы»

    Теги Рубин Премьер-лига Россия Ильсур Метшин

    Мэр Казани, президент «Рубина» Ильсур Метшин уточнил информацию о трансферных тратах и зарплатах в татарстанском клубе.

    — Летом прошлого года «Рубин» провел одну из самых масштабных трансферных кампаний в РФПЛ последних лет. Цифра в 40 миллионов евро, якобы потраченных на приобретения, соответствует действительности?

    — Конечно, нет. Эти цифры не совсем корректны. Откуда их берут? Не понимаю, почему некоторым нашим футболистам приписывают зарплаты по 4 миллиона евро в год.

    — Наверное, потому что были приобретены очень статусные игроки...

    — Но не до таких же цифр. Суммы трансферов и контрактов вообще не принято публично обсуждать. Эти данные вам никто не раскроет, но те цифры, о которых пишут в СМИ, завышены в разы.

    Безусловно, планируя трансферную политику, мы на заседании попечительского совета «Рубина» посмотрели стоимость нашей команды. До лета прошлого года по совокупной стоимости игроков, согласно данным в открытом доступе на сайте transfermarkt.de, мы были десятыми в РФПЛ, – сказал Метшин.

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