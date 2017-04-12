Мэр Казани, президент «Рубина» Ильсур Метшин уточнил информацию о трансферных тратах и зарплатах в татарстанском клубе.

— Летом прошлого года «Рубин» провел одну из самых масштабных трансферных кампаний в РФПЛ последних лет. Цифра в 40 миллионов евро, якобы потраченных на приобретения, соответствует действительности?

— Конечно, нет. Эти цифры не совсем корректны. Откуда их берут? Не понимаю, почему некоторым нашим футболистам приписывают зарплаты по 4 миллиона евро в год.

— Наверное, потому что были приобретены очень статусные игроки...

— Но не до таких же цифр. Суммы трансферов и контрактов вообще не принято публично обсуждать. Эти данные вам никто не раскроет, но те цифры, о которых пишут в СМИ, завышены в разы.

Безусловно, планируя трансферную политику, мы на заседании попечительского совета «Рубина» посмотрели стоимость нашей команды. До лета прошлого года по совокупной стоимости игроков, согласно данным в открытом доступе на сайте transfermarkt.de, мы были десятыми в РФПЛ, – сказал Метшин.