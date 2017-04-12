Мэр Казани, президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о кредите доверия у главного тренера команды Хави Грасии и о том, что он готов сделать в случае выхода в еврокубки.

— «Рубин» увяз в середине таблицы чемпионата России и вылетел из Кубка страны. Насколько крепки позиции Хави Грасии в команде?

— У него по-прежнему полный карт-бланш. Разумеется, есть недовольство относительно результатов клуба, но есть и понимание, что за короткие сроки настоящая команда не создается. Мы ставили задачу выиграть Лигу Европы к 2020 году и сейчас работаем вместе с Грасией по четырехлетней стратегии развития клуба.

После летней трансферной кампании наш клуб по бюджету и подбору игроков стал одним из лидеров чемпионата России. Мы должны играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы — других вариантов быть не может. Состав «Рубина» собирался именно под эту задачу. Поэтому ни о каком шестом-седьмом месте речи и быть не может. За исключением нынешнего сезона, на который мы конкретной задачи не ставили, поскольку главный тренер попросил нас дать ему время на то, чтобы собрать команду и наиграть ее. Но по итогам следующего сезона «Рубин» обязан попадать в зону еврокубков.

— Если «Рубин» попадет в Лигу Европы уже на следующий сезон, есть уверенность, что сможете соответствовать финансовому фэйр-плей УЕФА?

— В случае попадания «Рубина» в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо от счастья.

А что касается финансового фэйр-плей, то уверенность в его прохождении есть, сейчас мы работаем над этим, – сказал Метшин.