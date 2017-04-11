Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал взрывы перед матчем плей-офф Лиги чемпионов между дортмундкой «Боруссией» и «Монако».

«Хочется пожелать удачи командам, чтобы завтра игра состоялась в благоприятных условиях. Если уже идут атаки на футбол, а ведь впереди финал Лиги чемпионов, Лиги Европы, у нас Кубок конфедераций. Это больший вызов не только для нашей страны, а для всей мировой цивилизации, вот об этом нужно думать.

Нашей концепцией безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира занимаются и спецслужбы, и штаб безопасности, и правоохранительные органы. Программа безопасности у нас достаточно амбициозная. А сейчас я хочу пожелать выздоровления футболисту, чтобы завтра матч состоялся», – сказал Мутко.