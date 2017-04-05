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    Западные подходы к стадиону «Зенита» построят за 1,6 млрд рублей

    Теги Зенит Премьер-лига Россия ЧМ-2018 Крестовский Кубок конфедераций

    Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на проведение работ по приспособлению для современного использования Приморского парка Победы, а также строительству входной группы на новый стадион «Зенита».

    Общая стоимость контракта составила 1,6 миллиарда рублей. Основная часть средств, а именно 1,4 миллиарда рублей, должна быть освоена в течение 2017 года.

    В части строительства речь идет о входной группе с контролем доступа на намывной территории западной части Крестовского острова, которая примыкает к стадиону. Будет проведено озеленение парка, дорожные работы, а также проведено укрепление набережной вдоль Южной дороги.

    Планируется, что стадион на Крестовском острове примет матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

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