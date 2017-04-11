«Локомотив» готов компенсировать болельщикам расходы в случае переноса финала Кубка России

в случае переноса финала Кубка России на другую дату готов выплатить компенсации болельщикам.

«Действительно, возможность переноса даты проведения финала Кубка России сейчас обсуждается организаторами турнира. Тренер нашей команды выразил недовольство по поводу существующего календаря. Его реакция понятна. Перед финалом сверхнасыщенный режим матчей.

Если перенос по срокам состоится, то предпримем соответствующие меры, чтобы защитить интересы наших болельщиков, которые уже понесли расходы в связи с поездкой в Сочи. Подразумевается компенсация. Сделаем все, чтобы свести к минимуму негативные последствия возможного решения», – сказал пресс-атташе московского клуба Андрей Бодров.

«Локомотив» должен был встретится с «Уралом» в Сочи 2 мая. Как сообщил президент РФС Виталий Мутко, РФПЛ может перенести финал на 4 мая или 8 мая.