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    Финал Кубка России могут перенести на 4 мая или 8 мая

    Теги Локомотив Виталий Мутко Премьер-лига Россия Кубок России РФПЛ Урал календарь

    РФПЛ до конца сегодняшнего дня окончательно определится с датой проведения финала Кубка России.

    Планировалось, что «Локомотив» и «Урал» разыграют трофей 2 мая в Сочи. В нынешнем году этот день будет рабочим, а не выходным.

    «Финал Кубка России стоял на 28 мая. Лига выбрала 2 мая. Клубы имеют равные условия, но один это не устраивает, а другой устраивает.

    Мы дали возможность лиге определиться до конца дня. 4 мая и 8 мая – вы правильно называете даты. Сегодня к концу дня объявят.

    Календарь всегда критикуется. Нам бы хотелось, чтобы лига советовалась с нами при составлении календаря», – описал ситуацию президент РФС Виталий Мутко.

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