Финал Кубка России могут перенести на 4 мая или 8 мая

РФПЛ до конца сегодняшнего дня окончательно определится с датой проведения финала Кубка России.

Планировалось, что и «Урал» разыграют трофей 2 мая в Сочи. В нынешнем году этот день будет рабочим, а не выходным.

«Финал Кубка России стоял на 28 мая. Лига выбрала 2 мая. Клубы имеют равные условия, но один это не устраивает, а другой устраивает.

Мы дали возможность лиге определиться до конца дня. 4 мая и 8 мая – вы правильно называете даты. Сегодня к концу дня объявят.

Календарь всегда критикуется. Нам бы хотелось, чтобы лига советовалась с нами при составлении календаря», – описал ситуацию президент РФС Виталий Мутко.