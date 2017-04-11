Тренер Юрий Семин заявил, что дату проведения финала Кубка России надо изменить.

Московская команда должна была встретится с «Уралом» в Сочи 2 мая. Как сообщил президент РФС Виталий Мутко, РФПЛ может перенести финал на 4 мая или 8 мая.

«Это будет совершенно справедливое и правильное решение, если дата финала Кубка России будет перенесена. Нам безразлично, на какую дату перенесут.

Самое главное, чтобы люди могли из Москвы, из Екатеринбурга приехать на этот матч и поболеть за свои любимые команды. Виталий Леонтьевич очень разумные решения принимает», – сказал Семин.