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    Юрий Семин: «Перенос финала Кубка России – это правильно. Мутко очень разумные решения принимает»

    Теги Локомотив Виталий Мутко Юрий Семин Премьер-лига Россия Кубок России РФПЛ Урал календарь

    Тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что дату проведения финала Кубка России надо изменить.

    Московская команда должна была встретится с «Уралом» в Сочи 2 мая. Как сообщил президент РФС Виталий Мутко, РФПЛ может перенести финал на 4 мая или 8 мая.

    «Это будет совершенно справедливое и правильное решение, если дата финала Кубка России будет перенесена. Нам безразлично, на какую дату перенесут.

    Самое главное, чтобы люди могли из Москвы, из Екатеринбурга приехать на этот матч и поболеть за свои любимые команды. Виталий Леонтьевич очень разумные решения принимает», – сказал Семин.

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