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    «Севилья» готова отпустить Сампаоли в сборную Аргентины за 1,5 млн евро

    Теги Севилья примера Испания сборная Аргентины отставки Федерация футбола Аргентины Хорхе Сампаоли

    Назначение Хорхе Сампаоли главным тренером сборной Аргентины обойдется Ассоциации футбола страны в 1,5 миллиона евро.

    Именно такую сумму требует «Севилья» за досрочное расторжение с 57-летним специалистом контракта, рассчитанного до лета 2018 года.

    Сообщается, что президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа может прибыть на соответствующие переговоры в Севилью на этой неделе.

    Ранее стало известно, что Сампаоли уже дал принципиальное согласие возглавить сборную Аргентины, при этом он хотел бы подписать контракт до конца ЧМ-2022.

    Прежний главный тренер национальной команды Эдгардо Бауса был уволен сегодня.

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