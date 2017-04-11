«Севилья» готова отпустить Сампаоли в сборную Аргентины за 1,5 млн евро
Назначение Хорхе Сампаоли главным тренером сборной Аргентины обойдется Ассоциации футбола страны в 1,5 миллиона евро.
Именно такую сумму требует «Севилья» за досрочное расторжение с 57-летним специалистом контракта, рассчитанного до лета 2018 года.
Сообщается, что президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа может прибыть на соответствующие переговоры в Севилью на этой неделе.
Ранее стало известно, что Сампаоли уже дал принципиальное согласие возглавить сборную Аргентины, при этом он хотел бы подписать контракт до конца ЧМ-2022.
Прежний главный тренер национальной команды Эдгардо Бауса был уволен сегодня.
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