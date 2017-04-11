«Севилья» готова отпустить Сампаоли в сборную Аргентины за 1,5 млн евро

Назначение Хорхе Сампаоли главным тренером сборной Аргентины обойдется Ассоциации футбола страны в 1,5 миллиона евро.

Именно такую сумму требует за досрочное расторжение с 57-летним специалистом контракта, рассчитанного до лета 2018 года.

Сообщается, что президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа может прибыть на соответствующие переговоры в Севилью на этой неделе.

Ранее стало известно, что Сампаоли уже дал принципиальное согласие возглавить сборную Аргентины, при этом он хотел бы подписать контракт до конца ЧМ-2022.

Прежний главный тренер национальной команды Эдгардо Бауса был уволен сегодня.