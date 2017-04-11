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    Бауса уволен с поста тренера сборной Аргентины

    Теги сборная Аргентины отставки Эдгардо Бауса Федерация футбола Аргентины

    Президент Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапиа объявил об отставке Эдгардо Баусы с поста главного тренера национальной команды.

    «Мы достигли соглашения с Баусой о том, что он прекращает работу тренером сборной», – сказал Тапиа.

    Бауса возглавил сборную Аргентины в августе прошлого года. После 14 туров южноамериканской квалификации ЧМ-2018 команда занимает 5-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах с представителем Океании.

    Ранее стало известно, что главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли дал принципиальное согласие возглавить сборную Аргентины.

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