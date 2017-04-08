Сампаоли дал согласие возглавить сборную Аргентины
Новым главным тренером сборной Аргентины, скорее всего, станет Хорхе Сампаоли, возглавляющий «Севилью».
Сообщается, что 57-летний специалист дал принципиальное согласие Аргентинской футбольной ассоциации при условии, что с ним будет подписан долгосрочный контракт до ЧМ-2022.
Ранее стало известно, что об отставке нынешнего главного тренера сборной Аргентины Эдгардо Баусы будет объявлено на следующей неделе.
После 14 туров Аргентина занимает в южноамериканской квалификации ЧМ-2018 5-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах с представителем Океании.
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