«Реал» готов выплатить 24 млн евро отступных за защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, выступающий на правах аренды за «Алавес», скорее всего продолжит карьеру в .

Главный тренер мадридского клуба настаивает на покупке левого защитника в летнее трансфере окно, и 19-летний француз из — приоритетная кандидатура на подмену Марсело.

после отказа вести переговоры готов активировать сумму отступных в контракте Эрнандеса в размере 24 миллионов евро.

«Атлетико» пытается убедить игрока остаться, однако агент Эрнандеса Мануэль Гарсия Килон уже сообщил о желании своего клиента перейти в «Реал».

Эрнандес в 24 матчах примеры отдал 4 голевых передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.