«Реал» готов выплатить 24 млн евро отступных за защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса
Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, выступающий на правах аренды за «Алавес», скорее всего продолжит карьеру в «Реале».
Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан настаивает на покупке левого защитника в летнее трансфере окно, и 19-летний француз из «Атлетико» — приоритетная кандидатура на подмену Марсело.
«Реал» после отказа «Атлетико» вести переговоры готов активировать сумму отступных в контракте Эрнандеса в размере 24 миллионов евро.
«Атлетико» пытается убедить игрока остаться, однако агент Эрнандеса Мануэль Гарсия Килон уже сообщил о желании своего клиента перейти в «Реал».
Эрнандес в 24 матчах примеры отдал 4 голевых передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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