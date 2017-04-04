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    «Реал» готов выплатить 24 млн евро отступных за защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса

    Теги Реал Мадрид Атлетико примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Алавес Мануэль Гарсия Килон Тео Эрнандес

    Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, выступающий на правах аренды за «Алавес», скорее всего продолжит карьеру в «Реале».

    Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан настаивает на покупке левого защитника в летнее трансфере окно, и 19-летний француз из «Атлетико» — приоритетная кандидатура на подмену Марсело.

    «Реал» после отказа «Атлетико» вести переговоры готов активировать сумму отступных в контракте Эрнандеса в размере 24 миллионов евро.

    «Атлетико» пытается убедить игрока остаться, однако агент Эрнандеса Мануэль Гарсия Килон уже сообщил о желании своего клиента перейти в «Реал».

    Эрнандес в 24 матчах примеры отдал 4 голевых передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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