Сергей Семак: «В эпизоде с первым голом «Спартака» у Фернандо было нарушение, опасная игра»
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак выразил недовольство судейством в матче против «Спартака» (1:3).
«Первый тайм прошел очень сумбурно. Пока наша психология не позволяет отойти от полуфинала. В первом тайме присутствовала нервозность. Несмотря на это, у «Спартака» было только один-два острых момента.
При этом в эпизоде с падением Аликина его зацепил Промес, а в эпизоде с забитым мячом тоже было нарушение, Фернандо сыграл опасно.
В какой-то мере это была игра до гола. Во втором тайме мы смотрелись неплохо, но пропускали опасные контратаки», — сказал Семак в программе «После футбола» на «Матч ТВ».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.