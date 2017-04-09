Главный тренер «Уфы» Сергей Семак выразил недовольство судейством в матче против (1:3).

«Первый тайм прошел очень сумбурно. Пока наша психология не позволяет отойти от полуфинала. В первом тайме присутствовала нервозность. Несмотря на это, у было только один-два острых момента.

При этом в эпизоде с падением Аликина его зацепил , а в эпизоде с забитым мячом тоже было нарушение, сыграл опасно.

В какой-то мере это была игра до гола. Во втором тайме мы смотрелись неплохо, но пропускали опасные контратаки», — сказал Семак в программе «После футбола» на .