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    Сергей Семак: «В эпизоде с первым голом «Спартака» у Фернандо было нарушение, опасная игра»

    Теги Спартак Сергей Семак Премьер-лига Россия судьи Уфа Фернандо

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак выразил недовольство судейством в матче против «Спартака» (1:3).

    «Первый тайм прошел очень сумбурно. Пока наша психология не позволяет отойти от полуфинала. В первом тайме присутствовала нервозность. Несмотря на это, у «Спартака» было только один-два острых момента.

    При этом в эпизоде с падением Аликина его зацепил Промес, а в эпизоде с забитым мячом тоже было нарушение, Фернандо сыграл опасно.

    В какой-то мере это была игра до гола. Во втором тайме мы смотрелись неплохо, но пропускали опасные контратаки», — сказал Семак в программе «После футбола» на «Матч ТВ».

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