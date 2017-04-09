«Атлетико» предлагает Гризманну новый контракт с зарплатой 10 млн евро в год

хочет сохранить нападающего Антуана Гризманна.

По информации As, мадридцы начали переговоры по новому контракту с французским футболистом.

Зарплата Гризманна по новому соглашению, если стороны договорятся, вырастет с 7 до 10 миллионов евро в год. Также вырастет сумма выкупа, прописанная в контракте (на данный момент она составляет 100 миллионов евро).

хочет продлить контракт до 2021 года.

Нападающим интересуются «Реал» и «Манчестер Юнайтед».