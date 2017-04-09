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    «Спартак» в матче с «Уфой» впервые в этом сезоне пробил пенальти

    Теги Спартак Премьер-лига Россия судьи видео Уфа Алексей Никитин Сергей Лапочкин Роман Зобнин Куинси Промес

    Главный арбитр матча 22-го тура премьер-лиги «Уфа» – «Спартак» (1:3) Сергей Лапочкин назначил одиннадцатиметровый удар в ворота хозяев.

    «Уфа» была наказана за игру рукой защитника Алексея Никитина, который блокировал удар по воротам в исполнении Романа Зобнина.

    Этот пенальти, реализованный полузащитником Куинси Промесом, стал первым в этом сезоне для «Спартака».

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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