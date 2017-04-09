«Спартак» в матче с «Уфой» впервые в этом сезоне пробил пенальти
Главный арбитр матча 22-го тура премьер-лиги «Уфа» – «Спартак» (1:3) Сергей Лапочкин назначил одиннадцатиметровый удар в ворота хозяев.
«Уфа» была наказана за игру рукой защитника Алексея Никитина, который блокировал удар по воротам в исполнении Романа Зобнина.
Этот пенальти, реализованный полузащитником Куинси Промесом, стал первым в этом сезоне для «Спартака».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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