«Спартак» в матче с «Уфой» впервые в этом сезоне пробил пенальти

Главный арбитр матча 22-го тура премьер-лиги «Уфа» – (1:3) Сергей Лапочкин назначил одиннадцатиметровый удар в ворота хозяев.

«Уфа» была наказана за игру рукой защитника Алексея Никитина, который блокировал удар по воротам в исполнении .

Этот пенальти, реализованный полузащитником , стал первым в этом сезоне для .

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