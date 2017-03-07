Президент РФПЛ Сергей Прядкин после заседания исполкома РФС рассказал, что лига получит больше полномочий для решений в отношении клубов.

« хочет расширить права РФПЛ с точки зрения соответствия критериев уровню клубов высшего дивизиона. Речь, прежде всего, об инфраструктуре, подготовке поля. Члены исполкома поддержали идею, что не должно быть такого, чтобы на матче премьер-лиги присутствовала тысяча зрителей.

Виталий Леонтьевич правильно сказал, что лиге надо дать больше полномочий для принятия жестких решений. Чтобы заставить исполнять те требования, которые необходимы для команд премьер-лиги. Ужесточения были не по вместимости или сертификации стадиона как спортивной арены. Ужесточили требования к наказаниям», – дал комментарии функционер.