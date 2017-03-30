Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин высказался об очередном информационном вбросо со стороны Англии.

Ранее таблоид Daily Mail опубликовал фейковое видео драки фанатов «Спартака» и «Локомотива» в лесу 18 марта.

«Проблема не в том, что британская пресса вся насквозь желтая и врет как сивый мерин, а в том, что британские политики и околофутбольные «эксперты» на этом сивом мерине едут и сами его погоняют.

Нам приходится опровергать каждый такой фейк, но, как говорят у нас в России, горбатого исправит могила.

Британские газеты даже не заморачиваются над тем, чтобы их вбросы хоть как-то были похожи на правду», – сказал Маркин.

Еще ранее таблоид Mirror выдал гуляния на Масленицу за тренировки российских футбольных хулиганов.

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