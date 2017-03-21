Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не будет тренировать и рассказал о желании возглавить сборную Аргентины.

«Никогда не буду тренировать «Реал». Это логично с точки зрения чувств. Они бы и сами не стали меня приглашать.

Я молод. Может, однажды возглавлю другую испанскую команду.

Однажды я хотел бы возглавить сборную Аргентины, но мне нужно стать лучше как тренеру. Я бы хотел этого на заключительном этапе карьеры», – сказал Симеоне в эфире Onda Cero.