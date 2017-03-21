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    Диего Симеоне: «Никогда не буду тренировать «Реал». Хотел бы однажды возглавить сборную Аргентины»

    Теги Реал Мадрид Атлетико примера Испания сборная Аргентины Диего Симеоне возможные трансферы

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не будет тренировать «Реал» и рассказал о желании возглавить сборную Аргентины.

    «Никогда не буду тренировать «Реал». Это логично с точки зрения чувств. Они бы и сами не стали меня приглашать.

    Я молод. Может, однажды возглавлю другую испанскую команду.

    Однажды я хотел бы возглавить сборную Аргентины, но мне нужно стать лучше как тренеру. Я бы хотел этого на заключительном этапе карьеры», – сказал Симеоне в эфире Onda Cero.

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