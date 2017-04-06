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    Стратегия-2030: к 2030 году предлагается отмена количественного лимита на легионеров

    Теги Премьер-лига Россия РФС РФПЛ ФНЛ второй дивизион лимит на легионеров

    РФС разработал «Стратегию-2030» – документ, который может быть принят на заседании РФС 8 апреля.

    В нем обозначаются несколько пунктов, одним из ключевых является вопрос лимита на легионеров. 

    «В настоящий момент заметно доминирование в расходных бюджетах профессиональных клубов трат на заработные платы команд, зачастую уровень заработных плат футболистов (особенно молодых) не адекватен их профессиональным качествам и финансовым возможностям клубов.

    Наблюдается искаженная конкуренция на рынке труда, очевидны сложности с отбором наиболее талантливых игроков и со стартом карьер молодых футболистов в профессиональном футболе», – цитирует «Спорт-Экспресс» «Стратегию».

    В качестве решения этой проблемы в ближайшее время предлагается рассмотрение перехода от лимита 6+5 на поле к 10+15 в заявке на сезон, а также сближение заявок между РФПЛ и ФНЛ.

    Не позже 2030 года предлагается замена количественного лимита на легионеров качественными требованиями и требованиями по молодым игрокам. К 2030 предлагается ввести обязательное требование по включению в заявку клуба 4 игроков из собственной академии и 4 – из национальной системы подготовки. 

    Также предлагается обязать клубы ФНЛ и ПФЛ включать в заявку молодых игроков в возрасте до 21 года. Планируется разработать бонусную систему для молодых футболистов.

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