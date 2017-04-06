разработал «Стратегию-2030» – документ, который может быть принят на заседании 8 апреля.

В нем обозначаются несколько пунктов, одним из ключевых является вопрос лимита на легионеров.

«В настоящий момент заметно доминирование в расходных бюджетах профессиональных клубов трат на заработные платы команд, зачастую уровень заработных плат футболистов (особенно молодых) не адекватен их профессиональным качествам и финансовым возможностям клубов.

Наблюдается искаженная конкуренция на рынке труда, очевидны сложности с отбором наиболее талантливых игроков и со стартом карьер молодых футболистов в профессиональном футболе», – цитирует «Спорт-Экспресс» «Стратегию».

В качестве решения этой проблемы в ближайшее время предлагается рассмотрение перехода от лимита 6+5 на поле к 10+15 в заявке на сезон, а также сближение заявок между и ФНЛ.

Не позже 2030 года предлагается замена количественного лимита на легионеров качественными требованиями и требованиями по молодым игрокам. К 2030 предлагается ввести обязательное требование по включению в заявку клуба 4 игроков из собственной академии и 4 – из национальной системы подготовки.

Также предлагается обязать клубы и ПФЛ включать в заявку молодых игроков в возрасте до 21 года. Планируется разработать бонусную систему для молодых футболистов.