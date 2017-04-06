«Рубин» летом намерен расстаться с Сонгом, Серхио Санчесом и Бергстремом
«Рубин» летом намерен избавиться от трех иностранных футболистов.
По информации Sportbox.ru, команду покинут Александр Сонг, Серхио Санчес и Эмиль Бергстрем, который сейчас выступает на правах аренды за швейцарский «Грассхоппер».
Сонг и Санчес пополнили «Рубин» на правах свободных агентов летом минувшего года, Бергстрем стал игроком казанского клуба прошлой зимой, однако в первой половине нынешнего сезона не проходил в основной состав и зимой был отдан в аренду.
У камерунца недавно случился конфликт с ветеранами команды.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.