«Рубин» летом намерен расстаться с Сонгом, Серхио Санчесом и Бергстремом

летом намерен избавиться от трех иностранных футболистов.

По информации Sportbox.ru, команду покинут , Серхио Санчес и Эмиль Бергстрем, который сейчас выступает на правах аренды за швейцарский .

Сонг и Санчес пополнили на правах свободных агентов летом минувшего года, Бергстрем стал игроком казанского клуба прошлой зимой, однако в первой половине нынешнего сезона не проходил в основной состав и зимой был отдан в аренду.

У камерунца недавно случился конфликт с ветеранами команды.