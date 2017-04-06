Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Рубин» летом намерен расстаться с Сонгом, Серхио Санчесом и Бергстремом

    Теги Рубин Александр Сонг Премьер-лига Россия Серхио Санчес Грассхоппер возможные трансферы Эмиль Бергстрем

    «Рубин» летом намерен избавиться от трех иностранных футболистов.

    По информации Sportbox.ru, команду покинут Александр Сонг, Серхио Санчес и Эмиль Бергстрем, который сейчас выступает на правах аренды за швейцарский «Грассхоппер».

    Сонг и Санчес пополнили «Рубин» на правах свободных агентов летом минувшего года, Бергстрем стал игроком казанского клуба прошлой зимой, однако в первой половине нынешнего сезона не проходил в основной состав и зимой был отдан в аренду.

    У камерунца недавно случился конфликт с ветеранами команды.

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться