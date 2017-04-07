Кокорин подал апелляцию на решение суда о лишении прав

Тверской районный суд Москвы 13 апреля рассмотрит жалобу нападающего «Зенита» Александра Кокорина на лишение водительских прав на 4 месяца.

Ранее судья признал, что Кокорин нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную линию, за что ему и было вынесено такое наказание.

Дело рассматривалось без присутствия футболиста. Его адвокат заявил, что Кокорин выехал на встречную полосу ненамеренно, поскольку разметка была стерта. Как только игрок увидел разметку – тут же вернулся в нужный ряд. По словам адвоката, сам Кокорин признал свою вину и раскаивается.

Инцидент произошел в конце февраля. Тогда сообщалось, что Кокорин за один день нарушил правила до семи раз, причем на разных автомобилях.