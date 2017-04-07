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    Кокорин подал апелляцию на решение суда о лишении прав

    Теги Зенит Премьер-лига Россия сборная России светская хроника Александр Кокорин

    Тверской районный суд Москвы 13 апреля рассмотрит жалобу нападающего «Зенита» Александра Кокорина на лишение водительских прав на 4 месяца.

    Ранее судья признал, что Кокорин нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную линию, за что ему и было вынесено такое наказание.

    Дело рассматривалось без присутствия футболиста. Его адвокат заявил, что Кокорин выехал на встречную полосу ненамеренно, поскольку разметка была стерта. Как только игрок увидел разметку – тут же вернулся в нужный ряд. По словам адвоката, сам Кокорин признал свою вину и раскаивается.

    Инцидент произошел в конце февраля. Тогда сообщалось, что Кокорин за один день нарушил правила до семи раз, причем на разных автомобилях.

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