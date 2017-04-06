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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 млн евро за Перишича

    Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Иван Перишич

    Атакующий полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии.

    «Манчестер Юнайтед» уже на протяжении нескольких недель ведет работу над трансфером 28-летнего хорватского вингера, игра которого очень нравится Жозе Моуринью.

    Сейчас клуб из Манчестера активизировался в связи с серьезным интересом к игроку со стороны «Челси». «МЮ» готов заплатить за Перишича требуемые миланцами 60 миллионов евро.

    «Интер» собирается до 30 июня совершить одну большую сделку по продаже игрока, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей. После этого клуб продолжит инвестировать серьезные средства в новых футболистов.

    Подробную статистику выступлений Перишича смотрите здесь.

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