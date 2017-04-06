«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 млн евро за Перишича
Атакующий полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии.
«Манчестер Юнайтед» уже на протяжении нескольких недель ведет работу над трансфером 28-летнего хорватского вингера, игра которого очень нравится Жозе Моуринью.
Сейчас клуб из Манчестера активизировался в связи с серьезным интересом к игроку со стороны «Челси». «МЮ» готов заплатить за Перишича требуемые миланцами 60 миллионов евро.
«Интер» собирается до 30 июня совершить одну большую сделку по продаже игрока, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей. После этого клуб продолжит инвестировать серьезные средства в новых футболистов.
Подробную статистику выступлений Перишича смотрите здесь.
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