«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 млн евро за Перишича

Атакующий полузащитник Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии.

уже на протяжении нескольких недель ведет работу над трансфером 28-летнего хорватского вингера, игра которого очень нравится .

Сейчас клуб из Манчестера активизировался в связи с серьезным интересом к игроку со стороны «Челси». «МЮ» готов заплатить за Перишича требуемые миланцами 60 миллионов евро.

собирается до 30 июня совершить одну большую сделку по продаже игрока, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей. После этого клуб продолжит инвестировать серьезные средства в новых футболистов.

Подробную статистику выступлений Перишича смотрите здесь.