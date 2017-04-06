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    Виталий Мутко: «Сокращения команд в РФПЛ не предполагается. После ЧМ-2018 можем увеличить до 18 команд»

    Теги Виталий Мутко Премьер-лига Россия РФПЛ

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное сокращение количества команд в премьер-лиге.

    «Что касается профессионального футбола, то его структура будет сохранена. По количественному показателю никаких сокращений не предполагается.

    Более того, «Стратегия-2030» предусматривает, что после чемпионат мира, скорее всего, в сезоне-2019/20, может быть увеличение до 18 команд. Но только при условиях экономической стабильности (клубов)», – сказал Мутко.

    Стратегия развития футбола в РФ до 2030 года будет обсуждаться на конференции РФС, которая пройдет в Москве в субботу.

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