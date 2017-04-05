Президент Григорий Иванов раскритиковал идею сокращения премьер-лиги.

«Премьер-лигу надо расширять, чтобы у нас было больше команд, чтобы больше футболистов было задействовано, больше знало, что такое большой футбол. Я категорически против уменьшения, а до чемпионата мира даже говорить об этом не надо. Не понимаю людей, которые говорят, что лигу надо уменьшать.

Да, бывают у команд сложности. В этом году не получилось, например, у «Томи». Им тяжело, но они все равно доигрывают сезон. Почему мы должны лишать томских болельщиков праздника футбола? Давайте вообще футбол закроем, или пускай восемь команд играют между собой», – сказал функционер.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что количество участников может быть сокращено до 14 на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.