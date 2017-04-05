Тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о вратарях.

– У вас нет ощущения, что приостановился в росте?

– Мы все видим. В Краснодаре провели беседу с Крицюком и клубным тренером по вратарям, дали необходимые рекомендации. Потом, кстати, Стас надежно, на ноль, отыграл с «Ростовом».

– Кто все-таки второй голкипер сборной после ?

– Надо отдать должное Игорю – он ведет себя великолепно, пашет на каждой тренировке. Команда, как вы знаете, начинается с вратаря. На данный момент Акинфеев не дает повода усомниться в квалификации и мастерстве. По своему вратарскому опыту знаю, что основной голкипер должен быть один.

Остальные тоже получают определенную практику: Джанаев сыграл с Коста-Рикой, Крицюк выходил на замену. Оба в этом сезоне выступали в еврокубках. Гильерме перед Евро провел пару встреч. Беленов тоже имеет еврокубковый опыт, ему уже 30.

Доверяем всем. И нет сомнений, что второй или третий в нужный момент будут играть. Кто конкретно – определяется по состоянию на день матча, – сказал Черчесов.