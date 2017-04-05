«ПСЖ» готов продать Матюиди, Бен-Арфа, Крыховяка и Моуру

определился со списком футболистов, которых можно будет продать ближайшим летом.

Французский клуб готов расстаться с полузащитниками Блезом Матюиди, Гжегожем Крыховяком, Хатемом Бен-Арфа и .

Бен-Арфа наверняка покинет «ПСЖ». Интерес к футболисту есть в Китае, Турции и Испании. Трансфер Крыховяка также весьма вероятен.

Что касается Матюиди и Моуры, то «ПСЖ» готов рассмотреть предложения других клубов. Интерес к французу есть в Италии и Англии.