Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что Россия должна быть готова к угрозам терроризма в преддверии .

«Для России – страны, которая готовится к проведению таких важнейших футбольных турниров, как конфедераций и чемпионат мира, особенно важно быть готовой противостоять данной угрозе.

В связи с этим, комитет подготовил перечень рекомендаций для организаторов спортивных соревнований и собственников (пользователей) объектов спорта, касающихся антитерроистической защищенности объектов спорта», – заявил Маркин.