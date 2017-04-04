Владимир Маркин: «России нужно быть готовой к угрозе терроризма перед ЧМ-2018»
Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что Россия должна быть готова к угрозам терроризма в преддверии ЧМ-2018.
«Для России – страны, которая готовится к проведению таких важнейших футбольных турниров, как Кубок конфедераций и чемпионат мира, особенно важно быть готовой противостоять данной угрозе.
В связи с этим, комитет подготовил перечень рекомендаций для организаторов спортивных соревнований и собственников (пользователей) объектов спорта, касающихся антитерроистической защищенности объектов спорта», – заявил Маркин.
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