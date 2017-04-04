Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался за наличие лимита на легионеров в чемпионате страны.

«Когда сказали, что в нашей лиге будет лимит «10+15», был обеими руками «за».

В каком-то виде лимит должен быть. И ни один серьезный клуб не будет засорять свой состав игроками из-за рубежа, если они невысокого класса.

Лимит нужен, и он есть во всех странах, где мне доводилось работать. И в Англии он есть. Вопрос только в его форме», – рассказал Черчесов.