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    Станислав Черчесов: «Лимит на легионеров нужен, и он есть во всех странах. Вопрос только в его форме»

    Теги Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России лимит на легионеров

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался за наличие лимита на легионеров в чемпионате страны. 

    «Когда сказали, что в нашей лиге будет лимит «10+15», был обеими руками «за».

    В каком-то виде лимит должен быть. И ни один серьезный клуб не будет засорять свой состав игроками из-за рубежа, если они невысокого класса.

    Лимит нужен, и он есть во всех странах, где мне доводилось работать. И в Англии он есть. Вопрос только в его форме», – рассказал Черчесов.

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