В 27-м туре немецкой бундеслиги примет «Баварию», дортмундская «Боруссия» сыграет с «Гамбургом» а встретится с «Майнцем».

Чемпионат Германии

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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