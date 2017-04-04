Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Бавария», «Боруссия» Д против «Гамбурга» и другиие матчи
В 27-м туре немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Баварию», дортмундская «Боруссия» сыграет с «Гамбургом» а «РБ Лейпциг» встретится с «Майнцем».
Чемпионат Германии
27-й тур
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.00, «Райн-Неккар-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 21 Крамарич.
-
Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Зюле, Хюбнер, Толян, Демирбай (Швеглер, 62), Цубер, Руди (Террацино, 75), Фогт, Амири, Крамарич, Вагнер (Салаи, 62).
-
Бавария –
Ульрайх, Хуммельс, Алаба (Бернат, 75), Рафинья, Мартинес, Хаби Алонсо, Саншеш (Рибери, 72), Видаль, Роббен, Коман, Левандовски.
- Предупреждение:
- Левандовски (64).
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.00, «Везерштадион»
- Гол:
- 1:0 – 24 Гебре Селассие.
-
Вердер –
Видвальд, Мойсандер, Гарсия, Гебре Селассие, Кальдирола, Гриллич, Велькович, Дилэйни (Эггештайн, 46), Юнузович, Крузе, Писарро (Бартельс, 60).
-
Шальке-04 –
Фэрманн, Настасич, Хеведес, Керер, Шопф, Горетцка, Стамбули, Майер (Хунтелар, 62), Калиджури, Бургшталлер, Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62).
- Предупреждение:
- Горетцка (73).
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.00, «РейнЭнергиШтадион»
- Гол:
- 1:0 – 53 Йойич.
-
Кельн –
Хорн, Соренсен, Хектор, Клюнтер, Хайнц, Клеменс (Суботич, 71), Рауш, Хегер (Битенкур, 46), Леманн, Йойич, Модест.
-
Айнтрахт Ф –
Градецки, Абраам, Очипка, Таватха (Баркок, 62), Вальехо, Маскарель, Гачинович, Фабиан (Хргота, 66), Ребич, Сеферович, Вольф (Ордоньес, 75).
- Предупреждение:
- Вольф (74).
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Гол:
- 1:0 – 13 Кастро.
-
Боруссия Д –
Бюрки, Гинтер, Бартра, Геррейру (Шахин, 78), Пишчек, Кастро, Мор (Пулишич, 60), Вайгль (Пасслак, 78), Кагава, Обамеянг, Дембеле.
-
Гамбург –
Адлер, Маврай, Остжолек, Дикмайер, Сакаи, Грегорич (Хунт, 60), Уолас, Холтби, Экдаль, Костич, Вуд.
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.00, «SGL Арена»
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.00, «Штадион ам Белленфалльтор»
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.00, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.00, «Кофас-Арена»
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.00, «Фольксваген-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.