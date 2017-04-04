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    Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Бавария», «Боруссия» Д против «Гамбурга» и другиие матчи

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    В 27-м туре немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Баварию», дортмундская «Боруссия» сыграет с «Гамбургом» а «РБ Лейпциг» встретится с «Майнцем».

    Чемпионат Германии

    27-й тур

    Хоффенхайм-1899 – Бавария 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    4 апреля, 21.00, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 21 Крамарич.
    Хоффенхайм-1899Бауманн, Зюле, Хюбнер, Толян, Демирбай (Швеглер, 62), Цубер, Руди (Террацино, 75), Фогт, Амири, Крамарич, Вагнер (Салаи, 62).
    БаварияУльрайх, Хуммельс, Алаба (Бернат, 75), Рафинья, Мартинес, Хаби Алонсо, Саншеш (Рибери, 72), Видаль, Роббен, Коман, Левандовски.
    Предупреждение:
    Левандовски (64).
    Вердер – Шальке-04 2:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    4 апреля, 21.00, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 24 Гебре Селассие.
    ВердерВидвальд, Мойсандер, Гарсия, Гебре Селассие, Кальдирола, Гриллич, Велькович, Дилэйни (Эггештайн, 46), Юнузович, Крузе, Писарро (Бартельс, 60).
    Шальке-04Фэрманн, Настасич, Хеведес, Керер, Шопф, Горетцка, Стамбули, Майер (Хунтелар, 62), Калиджури, Бургшталлер, Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62).
    Предупреждение:
    Горетцка (73).
    Кельн – Айнтрахт Ф 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    4 апреля, 21.00, «РейнЭнергиШтадион»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 53 Йойич.
    КельнХорн, Соренсен, Хектор, Клюнтер, Хайнц, Клеменс (Суботич, 71), Рауш, Хегер (Битенкур, 46), Леманн, Йойич, Модест.
    Айнтрахт ФГрадецки, Абраам, Очипка, Таватха (Баркок, 62), Вальехо, Маскарель, Гачинович, Фабиан (Хргота, 66), Ребич, Сеферович, Вольф (Ордоньес, 75).
    Предупреждение:
    Вольф (74).
    Боруссия Д – Гамбург 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    4 апреля, 21.00, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 13 Кастро.
    Боруссия ДБюрки, Гинтер, Бартра, Геррейру (Шахин, 78), Пишчек, Кастро, Мор (Пулишич, 60), Вайгль (Пасслак, 78), Кагава, Обамеянг, Дембеле.
    ГамбургАдлер, Маврай, Остжолек, Дикмайер, Сакаи, Грегорич (Хунт, 60), Уолас, Холтби, Экдаль, Костич, Вуд.
    Предупреждения:
    Экдаль (12), Гинтер (29), Костич (66).
    Аугсбург – Ингольштадт-04
    Дата проведения
    5 апреля, 21.00, «SGL Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Дармштадт – Байер
    Дата проведения
    5 апреля, 21.00, «Штадион ам Белленфалльтор»
    превью матча онлайн статистика
    Боруссия М – Герта
    Дата проведения
    5 апреля, 21.00, «Боруссия-Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Майнц – РБ Лейпциг
    Дата проведения
    5 апреля, 21.00, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Вольфсбург – Фрайбург
    Дата проведения
    5 апреля, 21.00, «Фольксваген-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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