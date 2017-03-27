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    «Атлетико» и «Лион» начали переговоры о трансфере Ляказетта

    Теги Лион Атлетико лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Александр Ляказетт Тео Эрнандес

    «Атлетико» и «Лион» начали переговоры о трансфере форварда Александра Ляказетта.

    Спортивный директор мадридцев Андреа Берта уже вышел на контакт с руководством французского клуба. Сумма возможного трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

    Кроме того, «Лион» рассчитывает включить в сделку переход игроков «Атлетико» Тео и/или Лукаса Эрнандеса.

    Подробную статистику выступлений Ляказетта вы можете посмотреть здесь.

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