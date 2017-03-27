«Атлетико» и «Лион» начали переговоры о трансфере Ляказетта

и «Лион» начали переговоры о трансфере форварда Александра Ляказетта.

Спортивный директор мадридцев Андреа Берта уже вышел на контакт с руководством французского клуба. Сумма возможного трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

Кроме того, рассчитывает включить в сделку переход игроков «Атлетико» Тео и/или Лукаса Эрнандеса.

Подробную статистику выступлений Ляказетта вы можете посмотреть здесь.