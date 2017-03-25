Марко Трабукки: «У сборной России самое слабое поколение в истории. Спасибо лимиту!»
Агент Марко Трабукки отреагировал на поражение сборной России от команды Кот-д′Ивуара (0:2).
«Не ругайте сборную России, это просто их уровень. Самое слабое поколение в истории.
Жаль, что совпадает с домашним ЧМ-2018. Спасибо лимиту – суперидея!» – написал Трабукки.
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Как сборная России выступит на ЧМ-2018?
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- Не выйдет из группы80%
- Выйдет в плей-офф9%
- Дойдет до 1/41%
- Дойдет до 1/20%
- Выйдет в финал1%
- Станет чемпионом мира9%
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