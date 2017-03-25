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    Марко Трабукки: «У сборной России самое слабое поколение в истории. Спасибо лимиту!»

    Теги Премьер-лига Россия сборная России сборная Кот-д′Ивуара ЧМ-2018 Марко Трабукки товарищеские матчи (сборные) лимит на легионеров

    Агент Марко Трабукки отреагировал на поражение сборной России от команды Кот-д′Ивуара (0:2).

    «Не ругайте сборную России, это просто их уровень. Самое слабое поколение в истории.

    Жаль, что совпадает с домашним ЧМ-2018. Спасибо лимиту – суперидея!» – написал Трабукки.

    Опрос

    Как сборная России выступит на ЧМ-2018?

    38522 голосa 8
    • Не выйдет из группы
      80%
    • Выйдет в плей-офф
      9%
    • Дойдет до 1/4
      1%
    • Дойдет до 1/2
      0%
    • Выйдет в финал
      1%
    • Станет чемпионом мира
      9%

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