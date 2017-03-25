Агент Марко Трабукки отреагировал на поражение сборной России от команды Кот-д′Ивуара (0:2).

«Не ругайте сборную России, это просто их уровень. Самое слабое поколение в истории.

Жаль, что совпадает с домашним . Спасибо лимиту – суперидея!» – написал Трабукки.