Игорь Албин: «Строители с «Крестовского» ушли. Арена готовится к проведению официального матча «Зенита» 23 апреля»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о том, что в данный момент происходит на стадионе «Крестовский».
«Строители со стадиона ушли. Арена готовится к проведению Фестиваля света 22 апреля и официального матча «Зенита», запланированного на 23 апреля», – написал Албин в своем твиттере.
Календарь РФПЛ пока утвержден только до 23-го тура, в котором «Зенит» 16 апреля в Москве сыграет со «Спартаком». Дата домашнего матча 24-го тура против «Урала» еще не объявлена.
Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей
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