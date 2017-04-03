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    Игорь Албин: «Строители с «Крестовского» ушли. Арена готовится к проведению официального матча «Зенита» 23 апреля»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Урал Крестовский Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о том, что в данный момент происходит на стадионе «Крестовский».

    «Строители со стадиона ушли. Арена готовится к проведению Фестиваля света 22 апреля и официального матча «Зенита», запланированного на 23 апреля», – написал Албин в своем твиттере.

    Календарь РФПЛ пока утвержден только до 23-го тура, в котором «Зенит» 16 апреля в Москве сыграет со «Спартаком». Дата домашнего матча 24-го тура против «Урала» еще не объявлена.

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