Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о том, что в данный момент происходит на стадионе .

«Строители со стадиона ушли. Арена готовится к проведению Фестиваля света 22 апреля и официального матча , запланированного на 23 апреля», – написал Албин в своем твиттере.

Календарь РФПЛ пока утвержден только до 23-го тура, в котором 16 апреля в Москве сыграет со «Спартаком». Дата домашнего матча 24-го тура против «Урала» еще не объявлена.

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