«Зенит»: «В зависимости от занятости стадиона мы будем играть как на «Крестовском», так и на «Петровском»
«Зенит» может сыграть несколько матчей в следующем сезоне на стадионе «Петровский» из-за того, что на новом стадионе «Крестовский» будут проводиться коммерческие мероприятия.
«Мы будем как на «Крестовском», так и на «Петровском» играть в зависимости от занятости стадиона.
На новом стадионе будут проходить не только матчи «Зенита», а еще и некоторые коммерческие мероприятия.
До проведения Кубка Конфедераций мы проведем только три тестовые игры – с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром»», — сообщили в клубе.
Как рассказал источник в клубе, к первому туру чемпионата России стадион на Крестовском острове будет полностью готов.
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