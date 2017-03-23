«Зенит» может сыграть несколько матчей в следующем сезоне на стадионе «Петровский» из-за того, что на новом стадионе «Крестовский» будут проводиться коммерческие мероприятия.

«Мы будем как на «Крестовском», так и на «Петровском» играть в зависимости от занятости стадиона.

На новом стадионе будут проходить не только матчи «Зенита», а еще и некоторые коммерческие мероприятия.

До проведения Кубка Конфедераций мы проведем только три тестовые игры – с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром»», — сообщили в клубе.

Как рассказал источник в клубе, к первому туру чемпионата России стадион на Крестовском острове будет полностью готов.