Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Мы отлично вошли в игру после перерыва, забили быстрый гол. Потом чуть сбавили обороты и получили нервную концовку. Самое главное – взяли три очка, но хочется дома выигрывать увереннее.

Возвращение из сборной? Вернулся скорее на позитиве, все-таки ничья с Бельгией – это не отрицательный результат.

Поглядываем на результаты ближайших конкурентов, но отталкиваемся от себя. Хочется, чтобы «Оренбург» завтра взял очки.

Про рекорд Игнашевича узнал только сейчас, хочется его поздравить. Дай бог каждому футболисту столько играть на высочайшем уровне», – сказал Васин.