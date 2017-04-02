Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виктор Васин: «Хочется, чтобы «Оренбург» взял очки в матче со «Спартаком»

    Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов Сергей Игнашевич Виктор Васин Премьер-лига Россия Оренбург

    Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1).

    «Мы отлично вошли в игру после перерыва, забили быстрый гол. Потом чуть сбавили обороты и получили нервную концовку. Самое главное – взяли три очка, но хочется дома выигрывать увереннее.

    Возвращение из сборной? Вернулся скорее на позитиве, все-таки ничья с Бельгией – это не отрицательный результат.

    Поглядываем на результаты ближайших конкурентов, но отталкиваемся от себя. Хочется, чтобы «Оренбург» завтра взял очки.

    Про рекорд Игнашевича узнал только сейчас, хочется его поздравить. Дай бог каждому футболисту столько играть на высочайшем уровне», – сказал Васин.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться