«Рубин» – «Зенит» . Главным арбитром матча назначен Сельдяков из Балашихи
РФС объявил судей на матчи 21-го тура чемпионата России. Игру «Рубин» – «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи.
1 апреля (суббота)
«Анжи» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Арсенал» – «Томь»: судья – Владимир Москалев (Воронеж).
2 апреля (воскресенье)
«Уфа» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Рубин» – «Зенит»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Амкар» – «Терек»: Алексей Матюнин (Москва).
ЦСКА – «Крылья Советов»: Алексей Сухой (Люберцы).
3 апреля (понедельник)
«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков (Азов).
«Ростов» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Москва).
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