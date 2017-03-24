РФС объявил судей на матчи 21-го тура чемпионата России. Игру «Рубин» – обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи.

1 апреля (суббота)

«Анжи» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Арсенал» – «Томь»: судья – Владимир Москалев (Воронеж).

2 апреля (воскресенье)

«Уфа» – : судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).

– «Зенит»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Амкар» – «Терек»: Алексей Матюнин (Москва).

– «Крылья Советов»: Алексей Сухой (Люберцы).

3 апреля (понедельник)

– «Оренбург»: судья – Артем Чистяков (Азов).

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Москва).