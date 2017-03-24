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    «Рубин» – «Зенит» . Главным арбитром матча назначен Сельдяков из Балашихи

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    РФС объявил судей на матчи 21-го тура чемпионата России. Игру «Рубин» – «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи.

    1 апреля (суббота)

    «Анжи» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    «Арсенал» – «Томь»: судья – Владимир Москалев (Воронеж).

    2 апреля (воскресенье)

    «Уфа» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).

    «Рубин» – «Зенит»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

    «Амкар» – «Терек»: Алексей Матюнин (Москва).

    ЦСКА – «Крылья Советов»: Алексей Сухой (Люберцы).

    3 апреля (понедельник)

    «Спартак» – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков (Азов).

    «Ростов» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Москва).

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