Главный тренер Массимо Каррера рассказал итальянскому изданию Tuttomercatoweb о своей работе в России.

– Не думаете о возвращении в Италию?

– Скажу честно: нет. Я сосредоточен на «Спартаке», думаю, мы делаем хорошую работу. У меня двухлетний контракт, и у меня все хорошо.

– С кем в «Спартаке» можно поговорить на итальянском?

– Боккетти, тренер вратарей. Фернандо. С теми, кто знаком с итальянским футболом. Ну и Луис Адриано, конечно. Он хорошо адаптировался, в первом матче получил ушиб, но в ближайшее время, надеюсь, он будет готов на 100%.

– Будете ли летом обращать внимание на итальянский рынок?

– Если будет что-то конкретное. Для начала мы постараемся хорошо завершить этот сезон, а потом уже посмотрим. Мы еще ничего не добились.

– После работы с таким мастером, как Конте, трудно не добиться успеха...

– Антонио – номер один. Я старался учиться у него его работе с командой, кое-что я у него подсмотрел, – сказал Каррера.