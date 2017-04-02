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    Массимо Каррера: «Не думаю о возвращении в Италию, у меня все хорошо в «Спартаке»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал итальянскому изданию Tuttomercatoweb о своей работе в России.

    – Не думаете о возвращении в Италию?

    – Скажу честно: нет. Я сосредоточен на «Спартаке», думаю, мы делаем хорошую работу. У меня двухлетний контракт, и у меня все хорошо.

    – С кем в «Спартаке» можно поговорить на итальянском?

    – Боккетти, тренер вратарей. Фернандо. С теми, кто знаком с итальянским футболом. Ну и Луис Адриано, конечно. Он хорошо адаптировался, в первом матче получил ушиб, но в ближайшее время, надеюсь, он будет готов на 100%. 

    – Будете ли летом обращать внимание на итальянский рынок?

    – Если будет что-то конкретное. Для начала мы постараемся хорошо завершить этот сезон, а потом уже посмотрим. Мы еще ничего не добились.

    – После работы с таким мастером, как Конте, трудно не добиться успеха...

    – Антонио – номер один. Я старался учиться у него его работе с командой, кое-что я у него подсмотрел, – сказал Каррера.

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