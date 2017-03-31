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    АПЛ признала Лукаку лучшим игроком марта

    Теги Эвертон премьер-лига Англия рейтинги фото Ромелу Лукаку

    Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком английского чемпионата по итогам марта.

    Нападающий получил приз, который присуждает сама премьер-лига. В марте бельгиец забил 4 гола.

    «Я очень рад. Это дополнительная подпитка. В настоящий момент играю хорошо, и команда тоже здорово выглядит», – сказал нападающий, получив награду.

    Лауреат определялся голосованием экспертов, капитанов команд и болельщиков.

    Фото: официальный сайт премьер-лиги

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