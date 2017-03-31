АПЛ признала Лукаку лучшим игроком марта

Форвард Ромелу Лукаку признан лучшим игроком английского чемпионата по итогам марта.

Нападающий получил приз, который присуждает сама премьер-лига. В марте бельгиец забил 4 гола.

«Я очень рад. Это дополнительная подпитка. В настоящий момент играю хорошо, и команда тоже здорово выглядит», – сказал нападающий, получив награду.

Лауреат определялся голосованием экспертов, капитанов команд и болельщиков.

Фото: официальный сайт премьер-лиги