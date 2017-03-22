Российский болельщик, давший интервью Mirror: «Мои фразы вырваны из контекста»

Российский болельщик Алексей Маврин, ставший фигурантом в материале таблоида Mirror, прокомментировал опубликованную информацию британском СМИ.

«Все переведено достоверно, но очевидно, что некоторые фразы вырваны из контекста и поданы под ужасным соусом. На самом деле я рассказывал, что стал свидетелем марсельских беспорядков во время чемпионата Европы по футболу. И говорили мы именно об этом. Они зацепились за какие-то нужные им вещи и слепили из них материал. Собственно, вот и вся история.

Может быть, они (британские СМИ – прим. Sports.ru) просто завидуют нам? Понимают, что мундиаль не отобрать, так как это незаконно. Всем очевидно, что в России готовятся к празднику футбола — строят стадионы, создают условия, учат английский. Наверное, против России ведtтся какая-то кампания, но я не читаю англоязычные ресурсы, потому что мне это неинтересно», — сказал Маврин.

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