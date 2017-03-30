Главный тренер Арсен Венгер прокомментировал слова форварда Алексиса Санчеса о своем будущем.

«Я лично считаю, что и , и Санчес хотят остаться, клубу нужно договориться с ними.

Слова Санчеса я воспринимаю позитивно. В Лондоне лишь одна команда, он всем доволен здесь.

Думаю, Алексиса все устраивает в «Арсенале». Да, контракт пока не продлен, но я надеюсь, что он останется. К интервью футболистов, которые они дают на родине, нужно относиться осторожнее, потому что перевод не всегда отражает то, что они действительно хотели сказать.

Но никакого негатива я в словах Санчеса не вижу. Он сказал, что хочет выиграть чемпионат, все этого хотят, я его полностью понимаю», – сказал Венгер.