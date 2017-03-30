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    Арсен Венгер: «Слова Санчеса? Я думаю, он хочет остаться, в Лондоне лишь одна команда»

    Теги Арсен Венгер Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова форварда Алексиса Санчеса о своем будущем.

    «Я лично считаю, что и Озил, и Санчес хотят остаться, клубу нужно договориться с ними.

    Слова Санчеса я воспринимаю позитивно. В Лондоне лишь одна команда, он всем доволен здесь.

    Думаю, Алексиса все устраивает в «Арсенале». Да, контракт пока не продлен, но я надеюсь, что он останется. К интервью футболистов, которые они дают на родине, нужно относиться осторожнее, потому что перевод не всегда отражает то, что они действительно хотели сказать.

    Но никакого негатива я в словах Санчеса не вижу. Он сказал, что хочет выиграть чемпионат, все этого хотят, я его полностью понимаю», – сказал Венгер.

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