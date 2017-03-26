Месут Озил: «Я мечтаю выиграть ЛЧ. Почему бы не сделать это с «Арсеналом»?»
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ответил на вопросы о своем будущем.
– Какая у тебя мечта?
– Выиграть Лигу чемпионов.
– С «Арсеналом»?
– А почему нет? Конечно, у нас сейчас трудное время. Мы недовольны шестым местом. Как бы там ни было, я уверен, скоро у нас снова начнет получаться. Посмотрим, что принесет будущее.
– Говорят, Венгер не учитывает тебя в своих планах.
– И кто это говорит?
– Это в английских газетах.
– И вы думаете, что Арсен расскажет журналистам прежде, чем поговорить со мной? В таком случае я знаю его с другой стороны. У меня контракт с лондонским клубом до лета 2018 года. Мне там очень хорошо. Вскоре переговорим и примем решение, – сказал футболист.
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