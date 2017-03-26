Полузащитник Месут Озил ответил на вопросы о своем будущем.

– Какая у тебя мечта?

– Выиграть Лигу чемпионов.

– С «Арсеналом»?

– А почему нет? Конечно, у нас сейчас трудное время. Мы недовольны шестым местом. Как бы там ни было, я уверен, скоро у нас снова начнет получаться. Посмотрим, что принесет будущее.

– Говорят, не учитывает тебя в своих планах.

– И кто это говорит?

– Это в английских газетах.

– И вы думаете, что Арсен расскажет журналистам прежде, чем поговорить со мной? В таком случае я знаю его с другой стороны. У меня контракт с лондонским клубом до лета 2018 года. Мне там очень хорошо. Вскоре переговорим и примем решение, – сказал футболист.