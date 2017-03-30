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    Алексис Санчес: «Я бы хотел остаться в Лондоне, но в команде, завоевывающей трофеи»

    Теги Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес прокомментировал свое будущее.

    «Мне все нравится в Лондоне, я рассчитываю отработать свой контракт здесь.

    Я бы хотел остаться в этом городе, но в команде, завоевывающей трофеи, команде с характером победителей.

    Мне 28, впереди у меня еще много лет. Я тот игрок, кто следит за своей формой», – сказал Санчес.

    Ранее появилась информация, что Санчес стал главной трансферной целью «Челси»

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