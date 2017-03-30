Нападающий Алексис Санчес прокомментировал свое будущее.

«Мне все нравится в Лондоне, я рассчитываю отработать свой контракт здесь.

Я бы хотел остаться в этом городе, но в команде, завоевывающей трофеи, команде с характером победителей.

Мне 28, впереди у меня еще много лет. Я тот игрок, кто следит за своей формой», – сказал Санчес.

Ранее появилась информация, что Санчес стал главной трансферной целью «Челси»