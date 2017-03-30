Алексис Санчес: «Я бы хотел остаться в Лондоне, но в команде, завоевывающей трофеи»
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес прокомментировал свое будущее.
«Мне все нравится в Лондоне, я рассчитываю отработать свой контракт здесь.
Я бы хотел остаться в этом городе, но в команде, завоевывающей трофеи, команде с характером победителей.
Мне 28, впереди у меня еще много лет. Я тот игрок, кто следит за своей формой», – сказал Санчес.
Ранее появилась информация, что Санчес стал главной трансферной целью «Челси»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.