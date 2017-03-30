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    Лионель Месси: «Мои слова не были направлены в адрес ассистента арбитра. Я произнес их в воздух»

    Теги Барселона Лионель Месси сборная Аргентины сборная Чили дисквалификации ФИФА судьи ЧМ-2018

    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал дисквалификацию за оскорбление судей в матче отборочного раунда ЧМ-2018 с командой Чили (1:0). Кроме того, он был оштрафован на 9350 евро.

    «Мои слова не были направлены в адрес ассистента арбитра. Я произнес их в воздух», – сказал Месси.

    Ранее сообщалось, что все арбитры, судившие игру Аргентины и Чили, сказали, что оскорблений не было.

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