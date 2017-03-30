Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал дисквалификацию за оскорбление судей в матче отборочного раунда с командой Чили (1:0). Кроме того, он был оштрафован на 9350 евро.

«Мои слова не были направлены в адрес ассистента арбитра. Я произнес их в воздух», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что все арбитры, судившие игру Аргентины и Чили, сказали, что оскорблений не было.