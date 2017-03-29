«Барселона»: «Клуб возмущен несправедливым наказанием Месси и выражает ему поддержку»
«Барселона» выступила с заявлением по поводу решения ФИФА дисквалифицировать капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на 4 матча.
«Барселона» удивлена и возмущена решением дисциплинарного комитета ФИФА дисквалифицировать Лионеля Месси по итогам матча Аргентина – Чили.
Клуб считает, что 4-матчевая дисквалификация – несправедливое и несоответствующее наказание.
«Барселона» хочет вновь выразить свою поддержку Месси, который всегда образцово вел себя на поле и за его пределами», – говорится в заявлении каталонского клуба.
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