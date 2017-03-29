выступила с заявлением по поводу решения ФИФА дисквалифицировать капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на 4 матча.

«Барселона» удивлена и возмущена решением дисциплинарного комитета дисквалифицировать Лионеля Месси по итогам матча Аргентина – Чили.

Клуб считает, что 4-матчевая дисквалификация – несправедливое и несоответствующее наказание.

«Барселона» хочет вновь выразить свою поддержку Месси, который всегда образцово вел себя на поле и за его пределами», – говорится в заявлении каталонского клуба.