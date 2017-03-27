«Галатасарай» интересуется Тошичем

интересуется полузащитником ЦСКА Зораном Тошичем.

Руководство турецкого клуба уже вступило в переговоры с игроком армейцев. Срок действия контракта игрока истекает нынешним летом, поэтому он может покинуть команду в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Тошич ведет с ЦСКА переговоры о продлении контракта, и стороны уже близки к соглашению.

Подробную статистику выступлений Тошича вы можете посмотреть здесь.