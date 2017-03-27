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    «Галатасарай» интересуется Тошичем

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Зоран Тошич

    «Галатасарай» интересуется полузащитником ЦСКА Зораном Тошичем.

    Руководство турецкого клуба уже вступило в переговоры с игроком армейцев. Срок действия контракта игрока истекает нынешним летом, поэтому он может покинуть команду в качестве свободного агента.

    Ранее сообщалось, что Тошич ведет с ЦСКА переговоры о продлении контракта, и стороны уже близки к соглашению.

    Подробную статистику выступлений Тошича вы можете посмотреть здесь.

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