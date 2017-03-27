«Галатасарай» интересуется Тошичем
«Галатасарай» интересуется полузащитником ЦСКА Зораном Тошичем.
Руководство турецкого клуба уже вступило в переговоры с игроком армейцев. Срок действия контракта игрока истекает нынешним летом, поэтому он может покинуть команду в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что Тошич ведет с ЦСКА переговоры о продлении контракта, и стороны уже близки к соглашению.
Подробную статистику выступлений Тошича вы можете посмотреть здесь.
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