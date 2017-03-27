Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями перед товарищеским матчем против сборной России.

«Матч со сборной России будет чем-то больше, чем обычная товарищеская игра. Россия не играет квалификацию к чемпионату мира, она уже там.

Это значит, что им нужно определяться с составом на турнир – выбирать 23 игроков. И в матче с нами они будут отбирать этих футболистов.

Нам тоже нужно проверить свои возможности, проверить, на что способны игроки, не выходящие на поле регулярно. Мы строим команду, и будем строить ее, в том числе, в игре с россиянами», – заявил Мартинес.