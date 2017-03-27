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    Роберто Мартинес: «Матч со сборной России будет чем-то больше, чем обычная товарищеская игра»

    Теги сборная Бельгии сборная России Роберто Мартинес товарищеские матчи (сборные)

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями перед товарищеским матчем против сборной России.

    «Матч со сборной России будет чем-то больше, чем обычная товарищеская игра. Россия не играет квалификацию к чемпионату мира, она уже там.

    Это значит, что им нужно определяться с составом на турнир – выбирать 23 игроков. И в матче с нами они будут отбирать этих футболистов.

    Нам тоже нужно проверить свои возможности, проверить, на что способны игроки, не выходящие на поле регулярно. Мы строим команду, и будем строить ее, в том числе, в игре с россиянами», – заявил Мартинес.

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