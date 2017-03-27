Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что не понимает причины проведения товарищеского матча против России.

«Конечно, я бы хотел сыграть, но это товарищеский матч. Миньоле будет играть, и для него это хорошо.

Я не понимаю, почему на этом этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город и стадион, который является частью чемпионата мира», – заявил Куртуа.

Ранее стало известно, что Куртуа не сыграет в матче из-за травмы.