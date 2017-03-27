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    Тибо Куртуа: «Не понимаю, почему на этом этапе сезона мы должны играть в России, эта игра лишняя»

    Теги сборная Бельгии сборная России Симон Миньоле Тибо Куртуа товарищеские матчи (сборные)

    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что не понимает причины проведения товарищеского матча против России.

    «Конечно, я бы хотел сыграть, но это товарищеский матч. Миньоле будет играть, и для него это хорошо.

    Я не понимаю, почему на этом этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город и стадион, который является частью чемпионата мира», – заявил Куртуа.

    Ранее стало известно, что Куртуа не сыграет в матче из-за травмы.

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