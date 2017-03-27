Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед контрольным матчем с Бельгией рассказал о самочувствии полузащитников Дениса Глушакова и .

«Глушаков и Дзагоев уже практически всю тренировку провели в общей группе. Переговорили с ними.

Алан в хорошем состоянии. Играл недавно – пропустил только пару дней. А Глушаков последний раз играл давно.

Выход Дзагоева в первом тайме реален, а Глушаков, наверное, будет готовиться ко второму тайму», – сказал Черчесов.

Оба игрока из-за повреждений пропустили контрольный матч с Кот’д-Ивуаром (0:2).