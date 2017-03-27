Россия – Бельгия. Дзагоев может сыграть с первых минут, Глушаков – выйти во втором тайме
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед контрольным матчем с Бельгией рассказал о самочувствии полузащитников Дениса Глушакова и Алана Дзагоева.
«Глушаков и Дзагоев уже практически всю тренировку провели в общей группе. Переговорили с ними.
Алан в хорошем состоянии. Играл недавно – пропустил только пару дней. А Глушаков последний раз играл давно.
Выход Дзагоева в первом тайме реален, а Глушаков, наверное, будет готовиться ко второму тайму», – сказал Черчесов.
Оба игрока из-за повреждений пропустили контрольный матч с Кот’д-Ивуаром (0:2).
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