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    Станислав Черчесов: «Свист – это неприятно, но нормально. Просто не надо до этого доводить»

    Теги Станислав Черчесов сборная России болельщики сборная Кот-д′Ивуара товарищеские матчи (сборные)

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о свисте в адрес игроков и рассказал о тактических изменениях в игре команды.

    О тактике в матче с Кот-д′Ивуаром

    «В тактическом плане мы прибавили. Играли, например, не так широко, как с Румынией.

    Футбол развивается, становится интенсивнее. С турками мы сделали 900 метров спринтов. В этой игре – 1700. Наш соперник сделал чуть меньше.

    В общем, есть позитивные моменты. Это статистика. Понятно, что надо работать, а не… Надо поддерживать ребят. Как нам помогали в свое время, так и нам надо помогать».

    О свисте

    «Раз мы вышли на помост, надо доставлять болельщикам удовольствие. Если кто-то посчитал, что мы свою работу выполнили плохо, нам это не критиковать и обсуждать надо, а принять и делать соответствующие выводы. Чтобы в следующий раз этого не было.

    Понятно, что свист – неприятно, но это нормально. Когда я играл, такое тоже бывало. И когда работал, свистели. Неприятное явление, но просто не надо до этого доводить».

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