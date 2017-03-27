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    Алексей Миранчук: «У России нет Месси. У нас качественные игроки. Должны добиваться результата командой»

    Теги Локомотив Станислав Черчесов сборная России Алексей Миранчук Александр Головин

    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о силе команды и работе со Станиславом Черчесовым.

    О командной игре

    «Рассчитывают ли на меня как на лидера? У нас команда – каждый лидер. Мы должны быть каждый друг за друга. Не должно быть такого, чтобы играли на одного.

    У нас нет топовых футболистов, как Месси. У нас все хорошие, качественные игроки, и мы должны добиваться результата именно командой. Можно, сказать своего рода банда, единомышленники».

    О том, что России по силам обыграть любого соперника

    «А как еще? То есть ты выходишь на поле и заведомо уже проиграл? Это просто непозволительно.

     Да, может быть, ты не настолько талантлив или мастеровит, но именно за счет команды можешь это предотвратить и сделать результат. Считаю, что Головин прав: нет таких команд, которые невозможно обыграть, все идет от головы».

    О требованиях Черчесова

    «Дисциплина, порядок, концентрация, выходим на поле не играть, а выигрывать. Умеет сказать нужные слова, и это влияет на команду.
     
    Как говорит Станислав Саламович, у тебя должен быть как ключик: повернул – и все, ты примерно знаешь, что от тебя требуют, ты должен перестроиться и выполнять.

    Мы сейчас в процессе становления как команда, требования новые. Все стараемся, с каждым вызовом все больше понимаем, что должны делать, как передвигаться, как в другой ситуации играть. Когда все до конца поймут, то, думаю, придет и стабильный результат».

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