Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о силе команды и работе со .

О командной игре

«Рассчитывают ли на меня как на лидера? У нас команда – каждый лидер. Мы должны быть каждый друг за друга. Не должно быть такого, чтобы играли на одного.

У нас нет топовых футболистов, как Месси. У нас все хорошие, качественные игроки, и мы должны добиваться результата именно командой. Можно, сказать своего рода банда, единомышленники».

О том, что России по силам обыграть любого соперника

«А как еще? То есть ты выходишь на поле и заведомо уже проиграл? Это просто непозволительно.

Да, может быть, ты не настолько талантлив или мастеровит, но именно за счет команды можешь это предотвратить и сделать результат. Считаю, что Головин прав: нет таких команд, которые невозможно обыграть, все идет от головы».

О требованиях Черчесова

«Дисциплина, порядок, концентрация, выходим на поле не играть, а выигрывать. Умеет сказать нужные слова, и это влияет на команду.



Как говорит Станислав Саламович, у тебя должен быть как ключик: повернул – и все, ты примерно знаешь, что от тебя требуют, ты должен перестроиться и выполнять.

Мы сейчас в процессе становления как команда, требования новые. Все стараемся, с каждым вызовом все больше понимаем, что должны делать, как передвигаться, как в другой ситуации играть. Когда все до конца поймут, то, думаю, придет и стабильный результат».