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    Станислав Черчесов: «После поражения критика неизбежна. Относимся с пониманием»

    Теги Станислав Черчесов сборная России болельщики Сокол товарищеские матчи (сборные)

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о критике в адрес национальной команды страны после поражения от Кот-д′Ивуара (0:2).

    – С удовольствием вернулся в город, где возглавлял местный клуб.

    Тем более я был на этом стадионе когда закладывали фундамент. Нас пригласили тогда, мы здесь все внимательно осматривали. Круг замкнулся. Будем его открывать.

    – После игры с Кот-д’Ивуаром было много критики в ваш адрес. Справились?

    – Критика бывает всегда – и после выигрышых матчей. Мы это на себе ощутили. Бывает и внутри команды.

    После поражения критика неизбежна. Относимся с пониманием. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили.

    На позитиве надо остановиться, а индивидуальные и командные ошибки убирать, – сказал Черчесов.

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