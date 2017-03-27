Станислав Черчесов: «После поражения критика неизбежна. Относимся с пониманием»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о критике в адрес национальной команды страны после поражения от Кот-д′Ивуара (0:2).
– С удовольствием вернулся в город, где возглавлял местный клуб.
Тем более я был на этом стадионе когда закладывали фундамент. Нас пригласили тогда, мы здесь все внимательно осматривали. Круг замкнулся. Будем его открывать.
– После игры с Кот-д’Ивуаром было много критики в ваш адрес. Справились?
– Критика бывает всегда – и после выигрышых матчей. Мы это на себе ощутили. Бывает и внутри команды.
После поражения критика неизбежна. Относимся с пониманием. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили.
На позитиве надо остановиться, а индивидуальные и командные ошибки убирать, – сказал Черчесов.
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