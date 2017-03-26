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    Виктор Файзулин: «Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом!»

    Теги Зенит Виктор Файзулин Премьер-лига Россия травмы ЧМ-2018

    Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о ходе восстановления после травм. В последний раз он выходил на поле 20 сентября 2015 года. 

    – В эти два года я не раз думал, что мне оставалось несколько недель до возвращения в строй. Но потом начинаю тренироваться с полной силой и понимаю, что еще далек от этого момента. Тренируешься-тренируешься, вроде все хорошо, но как только даешь чуть большую нагрузку на колено, оно начинает опухать. После матча с «Амкаром», когда я пока в последний раз играл за «Зенит», у меня колено опухло до такой степени, что боль стала невыносимой. И все сразу поняли, что нужно делать операцию.

    – Но вы тогда вышли в основе и сыграли 80 минут. Неужели во время матча боли не было?

    – Да, сыграл, но мне нельзя было проводить 80 минут. Я закончил играть, и сразу распухло колено. А через несколько недель мне провели первую операцию.

    – Пробовали нетрадиционные методы восстановления?

    – Пробовал. Не помогает. Но какие – не хочу говорить. Более нетрадиционные, чем иглоукалывание.

    – Есть шанс, что вы вернетесь на поле?

    – Есть. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 процентов вернусь в большой футбол.

    – С Мирчей Луческу хоть раз разговаривали?

    – А о чем? О каком будущем можно сейчас говорить, если он меня постоянно на костылях видит? У Мирчи свои задачи, у меня – пока свои.

    – Но вы все время на базе?

    – Почти каждый день.

    – Неприятные мысли о завершении карьеры вас не посещают?

    – Нисколько. Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю! – сказал Файзулин.

    Что случилось с Виктором Файзулиным?

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