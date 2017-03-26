Полузащитник Виктор Файзулин рассказал о ходе восстановления после травм. В последний раз он выходил на поле 20 сентября 2015 года.

– В эти два года я не раз думал, что мне оставалось несколько недель до возвращения в строй. Но потом начинаю тренироваться с полной силой и понимаю, что еще далек от этого момента. Тренируешься-тренируешься, вроде все хорошо, но как только даешь чуть большую нагрузку на колено, оно начинает опухать. После матча с «Амкаром», когда я пока в последний раз играл за «Зенит», у меня колено опухло до такой степени, что боль стала невыносимой. И все сразу поняли, что нужно делать операцию.

– Но вы тогда вышли в основе и сыграли 80 минут. Неужели во время матча боли не было?

– Да, сыграл, но мне нельзя было проводить 80 минут. Я закончил играть, и сразу распухло колено. А через несколько недель мне провели первую операцию.

– Пробовали нетрадиционные методы восстановления?

– Пробовал. Не помогает. Но какие – не хочу говорить. Более нетрадиционные, чем иглоукалывание.

– Есть шанс, что вы вернетесь на поле?

– Есть. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 процентов вернусь в большой футбол.

– С Мирчей Луческу хоть раз разговаривали?

– А о чем? О каком будущем можно сейчас говорить, если он меня постоянно на костылях видит? У Мирчи свои задачи, у меня – пока свои.

– Но вы все время на базе?

– Почти каждый день.

– Неприятные мысли о завершении карьеры вас не посещают?

– Нисколько. Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю! – сказал Файзулин.